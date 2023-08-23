Байден примет участие в саммите G20 в сентябре

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о готовящихся поездках президента США Байдена и вице-президента Камалы Харрис на фоне проведения в Йоханнесбурге саммита группы БРИКС, объединяющей крупнейшие развивающиеся страны – Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР.

В планах Белого дома поездка Джо Байдена в Индию с 7 по 10 сентября, для участия в саммите лидеров 20 стран ( G-20), а вице-президент Камала Харрис отправится в столицу Индонезии Джакарту, где с 4 по 7 сентября пройдет саммит лидеров стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

«Президент также подтвердит приверженность США G20 как главному форуму экономического сотрудничества во всем мире, включая обязательство США принять у себя G20 в 2026 году», – сказал Салливан журналистам в ходе телефонной конференции.

9 августа агентство Reuters сообщило, что Байден вряд ли примет участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Джакарте, со ссылкой на нескольких дипломатов.

Отвечая на критику о том, что отсутствие Байдена вызовет вопросы о преданности США союзникам в регионе, сталкивающимся с растущим влиянием Китая, Салливан заявил, что взаимодействие США с Азиатско-Тихоокеанским регионом было ярко выраженным с 2021 года.

«Наши достижения и взаимодействие в Индо-Тихоокеанском регионе не уступают тем, которые были достигнуты предыдущими администрациями, а также тем, которых добились другие страны», – сказал Салливан, приведя в пример ряд встреч, которые Байден проводил или на которых присутствовал, включая трехсторонний саммит с Южной Кореей и Японией, состоявшийся в минувшие выходные в Кэмп-Дэвиде.