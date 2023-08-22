Зеленський провів низку зустрічей в Афінах

Про це він написав у телеграм.

«Чудова зустріч із прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем. Новий пакет оборонної підтримки. Експорт зерна, зокрема через дунайські й адріатичні порти Хорватії», — йдеться у повідомленні.

Також із Пленковичем Зеленський обговорив гуманітарне розмінування України. Президент подякував Хорватії за допомогу та глобальне лідерство в цій сфері.

Північна Македонія готує новий пакет військової допомоги для України

У рамках саміту Україна — Балкани Зеленський також зустрівся з премʼєр-міністром Північної Македонії Димитаром Ковачевським. Під час зустрічі вони обговорили розвиток оборонної співпраці країн.

«Вдячний Північній Македонії за політичну та військову підтримку, підготовку нового оборонного пакета… Домовилися координувати кроки на шляху до спільної мети – вступу в ЄС», — написав президент України.

Президентка ЄК обговорила із Зеленським прогрес України на шляху до ЄС

Перед зустріччю з прем’єром Хорватії Зеленський поговорив із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

«Провів зустріч із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і висловив вдячність за її зусилля з нормалізації українського продовольчого експорту та транзиту. Важливо повністю відновити їх із 15 вересня», — йдеться у повідомленні.

Фото: Zelenskiy / Official

Зеленський зазначив, що очікує позитивної оцінки прогресу України у звіті в межах Пакета розширення в жовтні та подальшого рішення країн-членів ЄС щодо відкриття переговорів про членство України в ЄС до кінця 2023 року.

Крім цього, з президенткою Європейської комісії президент України скоординував позиції щодо Формули миру на шляху до Глобального саміту миру.

Зеленський обговорив з прем’єром Болгарії альтернативні шляхи «зернового коридору»

Під час зустрічі з прем’єр-міністром Болгарії Зеленський подякував Денкову за всебічну підтримку України у війні з Росією, зокрема за нещодавні рішення болгарського уряду про надання оборонної підтримки.

Президент України й голова уряду Болгарії обговорили подальшу співпрацю для захисту нашої держави.

Зокрема, вони приділили особливу увагу ситуації в Чорноморському регіоні та обговорили співпрацю чорноморських держав задля гарантування сталої безпеки в Чорному морі та функціонування «зернового коридору» альтернативними шляхами.

«Вдячний Болгарії за засудження одностороннього виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи. Україна готова використовувати альтернативні шляхи для «зернового коридору». Розраховуємо на підтримку Болгарії в цьому», – сказав Зеленський.

Фото: Офіс президента

Також він подякував Денкову за підтримку Формули миру й готовність болгарської сторони взяти участь у реалізації її конкретних пунктів.

Зеленський відзначив приєднання Болгарії до Спільної декларації про підтримку України, ухваленої країнами G7 на Вільнюському саміті НАТО. Прем’єр-міністр Болгарії зі свого боку підтвердив принципову підтримку Кримської платформи, третій саміт якої відбудеться в Києві 23 серпня 2023 року.

Зустріч з лідером Сербії

Крім того, 22 серпня президент України зустрівся з Олександром Вучичем. Про це Зеленський написав у телеграм.

«Відкрита, чесна, продуктивна розмова з Президентом Сербії Вучичем. Хороша розмова. Про повагу до Статуту ООН і непорушності кордонів», — зазначив він.

За словами президента України, з Вучичем він обговорив також майбутнє народів у спільному європейському домі та розвиток відносин, який є спільним інтересом України та Сербії.

Зі свого боку президент Вучич в Instagram опублікував фото з Зеленським та написав, що відбулася «хороша і відкрита розмова про всі важливі питання, як для Сербії та України, так і для всього регіону та світу».

«Ми торкалися подій в Україні та Косово і Метохії, і я ще раз підкреслив, що Сербія поважає територіальну цілісність України, про що ми чітко і недвозначно говоримо з початку конфлікту», — додав лідер Сербії.