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Захисники мають успіх біля Роботиного, закріплюються на рубежах – Генштаб

Речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що військові мали успіх у напрямку Роботиного Запорізької області на південному фронті — ГенштабMilitary Media Center

«У напрямку Роботиного мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах».

Ковальов зазначив, що Сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському напрямку.

За його словами, українські військові завдають ураження артилерією по цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут.

Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки, Мар’їнки, Новомихайлівки Донецької області. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви.

22 августа, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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