За добу війни Росія втратила 410 військових

Від початку повномасштабного вторгнення до України армія РФ втратила 258 340 солдатів. 21 серпня ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки, а ЗСУ продовжували стримувати наступ російських військ в районах Авдіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки
Про це звітує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.08.23 орієнтовно становили:
- особового складу ‒ близько 258 340 (+410) осіб ліквідовано
- танків ‒ 4362 (+4)
- бойових броньованих машин ‒ 8476 (+27)
- артилерійських систем – 5295 (+31)
- РСЗВ – 721 (+2)
- засобів ППО ‒ 491 (+2)
- літаків – 315 (+0)
- гелікоптерів – 316 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4312 (+3)
- крилатих ракет ‒ 1406 (+0)
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7722 (+30)
- спеціальної техніки ‒ 797 (+3)
Дані уточнюються.
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