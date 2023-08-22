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За добу війни Росія втратила 410 військових

Від початку повномасштабного вторгнення до України армія РФ втратила 258 340 солдатів. 21 серпня ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки, а ЗСУ продовжували стримувати наступ російських військ в районах Авдіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки

Про це звітує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.08.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 258 340 (+410) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 4362 (+4)
  • бойових броньованих машин ‒ 8476 (+27)
  • артилерійських систем – 5295 (+31)
  • РСЗВ – 721 (+2)
  • засобів ППО ‒ 491 (+2)
  • літаків – 315 (+0)
  • гелікоптерів – 316 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4312 (+3)
  • крилатих ракет ‒ 1406 (+0)
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7722 (+30)
  • спеціальної техніки ‒ 797 (+3)

Дані уточнюються.

22 августа, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия

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