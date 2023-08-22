Росія завдала 43 авіаційних удари й здійснила 45 обстрілів з РСЗВ по Україні Російські війська відчувають нестачу військової техніки » За добу війни Росія втратила 410 військових Від початку повномасштабного вторгнення до України армія РФ втратила 258 340 солдатів. 21 серпня ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки, а ЗСУ продовжували стримувати наступ російських військ в районах Авдіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Про це звітує Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.08.23 орієнтовно становили: особового складу ‒ близько 258 340 (+410) осіб ліквідовано

танків ‒ 4362 (+4)

бойових броньованих машин ‒ 8476 (+27)

артилерійських систем – 5295 (+31)

РСЗВ – 721 (+2)

засобів ППО ‒ 491 (+2)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 316 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4312 (+3)

крилатих ракет ‒ 1406 (+0)

кораблів /катерів ‒ 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 7722 (+30)

спеціальної техніки ‒ 797 (+3) Дані уточнюються.