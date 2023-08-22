Військові оглядачі: Мінні поля в Україні можуть зіграти проти самих росіян

Масштабні заміновані росіянами поля в Україні значно заважають просуванню українських сил, тож Київ звертається до західних партнерів із проханням надати обладнання для розмінування. Про це розповіла міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час пресконференції із естонським колегою у Берліні.

Бербок сказала, що Німеччина та її партнери зараз обговорюють, як задовольнити цей запит: «Мінне поле настільки велике, і цифри показують, що воно приблизно за розміром із Західну Німеччину. Тож постає питання, як пройти через цей мінний пояс, коли він настільки сильно замінований, що неможливо просто розмінувати, тому що йде постійний вогонь».

Вона розповіла, що британці вже доставили Україні певне обладнання для розмінування, і Німеччина зараз також обговорює, як вона може задовольнити цей запит у співпраці з іншими партнерами.

Бербок додала, що Україна має право на самозахист: «Росія напала на Україну. Саме тому Україна має закріплене Статутом ООН право захищати свою країну та свій народ. Росія порушує заборону Статуту ООН на застосування сили. Росія безперервно бомбить цивільні цілі в Україні: зернові склади, лікарні, церкви. І Україна захищається в рамках міжнародного права».

При цьому міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна під час пресконференції у німецькій столиці підкреслив, що в умовах повномасштабної війни не варто очікувати стрімких змін на полі бою. «Українська війна — це не просто фільм про війну. Іноді мені здається, що громадськість чекає на кінець фільму, — сказав він. — Начебто зараз уже пройшло дві з половиною години фільму і нібито має бути щасливий кінець, герої будуть втомлені, але настане мир. Але це не фільм Це справжня історична трагедія».

Численні військові експерти та посадовці погоджуються, що мінні поля росіян стали головною перешкодою для українського контрнаступу. І як стверджував президент України Володимир Зеленський, затримки у постачанні обіцяної західної техніки дали Кремлю час посилити свої лінії оборони.

Водночас деякі оглядачі кажуть, що масштабні мінування також іноді грають проти самих росіян. «Росіяни так сильно замінували південь, що вони також не можуть просуватися, — сказав виданню Newsweek Марк Войгер, колишній спеціальний радник екскомандувача Сухопутних сил США в Європі генерала Бена Годжеса. — Їхні сили закінчаться на тих самих мінних полях, які вони так сильно, так масово заклали на півдні».

Войгер висловив сумнів, що росіяни якісно позначали на карті свої мінні поля, тож додав, що на півдні вони навряд чи змогли б наступати, навіть якщо український контрнаступ зупиниться, хіба що армія РФ намагатиметься іти в наступ на сході.

Ерік Крамер, співзасновник Групи підтримки оборони України, команди ветеранів із країн Заходу, які навчають українських військових, також розповів Newsweek, що росіяни не роблять мінних карт. «На Заході, у США, щоразу, коли ми розміщуємо мінні поля, має бути розлога карта, яку надають усім, особливо дружнім силам, — пояснив він. — У вас завжди є смуги, через які можна пройти, щоб дружні сили могли пройти».

Натомість росіяни, каже Крамер, хаотично розміщують міни, що перегукується із загальним низькотехнологічним військовим підходом РФ в Україні.

«Вони роблять те ж саме з непрямим вогнем, — сказав Крамер виданню. — Вони стрілятимуть і по своїх, якщо їх атакуватимуть українці. Їм байдуже. Їм просто байдуже щодо людських життів, на відміну від українців».