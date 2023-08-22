В Україні проводять сотні обшуків у військкоматах та ВЛК

Державне бюро розслідувань, поліція та прокурори проводять сотні обшуків у військкоматах та ВЛК по всій країні, виявлені масштабні корупційні схеми — пресслужба Державного бюро розслідувань, джерела УП, пресслужба Нацполіції, пресслужба Офісу генпрокурора

«Сьогодні відбуваються обшуки у низці військово-лікарських комісіях Вінницької, Черкаської та Київської областей. Слідчі дії проходять у межах розслідування кримінального провадження за фактами незаконного збагачення військовослужбовців, які займають керівні посади в обласних та районних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Загалом встановлено 388 осіб відносно яких є сумніви щодо законності отримання ними постанов ВЛК про непридатність до військової служби. Вилучається медична документація, яка може підтвердити факти ухвалення протиправних рішень про непридатність до військової служби, особові справи тощо».

У ДБР зазначили, що перевірки відбуваються на виконання рішення РНБО. Порушені кримінальні провадження, у тому числі за ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення військовою особою повноважень). Крім того, у ДБР повідомили, що наприкінці минулого тижня в Одеській та Миколаївській областях, а також Херсонському та Бериславському районних військкоматах провели 15 обшуків. Як зазначають у Бюро, заклади перевіряються на корупційні дії персоналу під час мобілізації, незаконне «звільнення» від мобілізації офіцерів запасу та інших військовозобов’язаних осіб.