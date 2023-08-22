В каких случаях требуется проверка кредитной истории

Потеря или кража документов

Взять банковскую ссуду по чужому паспорту сложно. Однако мошенники легко могут оформить займ в микрофинансовой организации. Его размер может достигать 100-150 тысяч рублей.

При потере или краже документов необходимо срочно подать заявление в полицию. Также стоит проверить свою кредитную историю. Желательно выполнять повторные проверки раз в три месяца в течение года после утраты паспорта. Также можно подписаться на уведомления об изменениях в КИ. Если злоумышленники попытаются оформить кредит, об этом сразу станет известно.

Документы побывали у сторонних людей

Мошенники могут взять кредит или микрозайм на другого человека даже если он не терял паспорт. Для этого им достаточно качественного скана или файла с ним. Недобросовестные люди могут быть повсюду: в больницах, гостиницах, турагентствах и других учреждениях, где сотрудники берут паспорт для снятия копии. Безопасность их хранения тоже под вопросом. Например, аферисты могут взломать электронную почту и получить доступ к сканам. Так что если недавно паспорт побывал у посторонних людей, стоит проверить кредитную историю.

Потеря телефона

Если телефон окажется у мошенников, им будет проще взять кредит. Им потребуется даже не само мобильное устройство, а установленная в нем сим-карта. Они смогут зайти в банковское приложение и ввести СМС-код для подтверждения операций. Таким образом, они смогут оформить займ, кредит или кредитную карту. Им даже не придется посещать отделение финучреждения или встречать с курьером: достаточно лишь создать виртуальную карту, затем перевести на нее деньги.

После потери телефона необходимо сразу связаться с оператором сотовой связи, чтобы заблокировать и перевыпустить сим-карту. В течение месяца стоит проверять свою кредитную историю, чтобы убедиться в отсутствии мошеннических кредитов.

Недавнее погашение кредита

После полного закрытия долга следует каждые две недели проверять КИ. Это позволит удостовериться в том, что информация о погашении кредита была передана в БКИ. Также бывают ситуации, когда долг оказался незакрытым, так как сумма была внесена не полностью или банк списал комиссию. Также проблемы могут возникнуть из-за технических ошибок.

Если кредит будет числиться в КИ как действующий, могут возникнуть трудности с получением новой ссуды. Банк будет видеть, что имеются долговые обязательства перед другим финучреждением, а выдача нового кредита увеличит долговую нагрузку.

Получение нового кредита

Следует обязательно проверить КИ перед обращением в банк за оформлением нового кредита. Это необходимо для того, чтобы удостовериться в отсутствии ошибок или неточностей в отчете. Таким образом, удастся избежать недоразумений, из-за которых банк может принять отрицательное решение по заявке.

Возможны технические ошибки. Например, в кредитной истории отображается долг полного тезки, который проживает с заемщиком в одном регионе.

Следует помнить о том, что в КИ попадают любые сведения о кредитах. Речь идет в том числе об отклоненных заявках. О них узнают другие кредиторы. Из-за этого снизится вероятность одобрения ссуды.

Отказ в кредите

Причина неожиданного отказа со стороны банка может быть в кредитной истории. Например, отметки о просроченных долгах, про которые заемщик не знал или забыл, а также запись о высокой долговой нагрузки. Также проблема может быть в ошибках или неточностях в КИ. Только проверка отчета по кредитам позволит выяснить причину отказа.

Главное о проверке КИ

Кредитная история автоматически формируется после первого обращения человека за кредитом, кредитной картой или займом на карту в МФО, например на финэкспо.ру. Сотрудники финучреждений оценивают ее при принятии решения о выдаче заемных средств. Также она важна для своего владельца, так как демонстрирует его финансовую репутацию.

Из-за ошибок и неточностей в КИ могут возникнуть проблемы с получением новой ссуды. Чтобы этого избежать, следует регулярно проверять кредитную историю. Желательно каждые полгода. Для этого можно подать запрос в Бюро кредитных историй или в банк, если в нем предусмотрена такая услуга. Кроме того стоит подписаться на уведомления об изменениях в КИ — это позволит своевременно узнавать о появлении новых записей в ней. Например, будут приходить оповещения, если посторонний человек попытается взять кредит.