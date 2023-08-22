Українців закликають до обачності 23-24 серпня

Цього року День Прапора й День Незалежності України через війну й загрози ракетних ударів пройдуть без публічних святкувань, аби уникнути масових зібрань і ймовірних жертв – українців закликають не нехтувати сигналами тривоги — міський голова Києва Віталій Кличко, керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул

«Оскільки, з міркувань безпеки, місто (Київ) не планує масових заходів до Дня Незалежності України, видав окреме доручення заступникам голови КМДА, головам столичних райдержадміністрацій не допускати погодження проведення недержавних масових заходів релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру на території столиці 23 та 24 серпня.

До керівників головних управлінь Національної поліції та ДСНС в місті Києві звернувся (з закликом) вжити додаткових заходів щодо охорони громадського порядку та безпеки учасників відзначення Дня Державного Прапора України, Дня Незалежності України, запланованих на державному рівні.

Усіх киян та гостей столиці закликаю в ці дні бути максимально уважними та обережними і не нехтувати сигналами повітряної тривоги».