Удар по «Шайковці»: ГУР підтвердило пошкодження щонайменше одного літака

На аеродромі «Шайковка» в Калузькій області Росії внаслідок атаки дрона пошкоджений щонайменше один літак, цю задачу виконали в координації з ГУР МО — представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в коментарі Ліга.Новини

«Щонайменше один літак пошкоджений. Як і в більшості випадків, російський режим намагається приховати справжні обсяги втрат та ушкоджень.

… Є люди, які в координації з ГУР виконали поставлені задачі. Прийшли з центральної Росії, відпрацювали й успішно повернулись відповідно назад. Як і в багатьох інших випадках, ГУР продовжує виконувати завдання, власне, в тому числі й на території держави агресора».