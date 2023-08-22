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У США готові долучитись до навчання українських пілотів на F-16

Сполучені Штати Америки виразили готовність надавати навчання українським пілотам для використання літаків F-16, у випадку якщо країни Європи не зможуть встигнути з процесом навчання. Про це повідомила заступник речника Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє офіційний інформаційний ресурс Пентагону.

Вона підкреслила, що США готові приєднатися до тренування українських пілотів, якщо з’явиться потреба і якщо європейські країни не зможуть забезпечити достатню кількість навчальних місць.

«Якщо план Данії та Нідерландів щодо навчання виявиться нездійсненним у встановлений термін або якщо знадобиться додатково навчати українських пілотів, то США готові взяти на себе цю відповідальність», — підкреслила Сінгх.

Вона також наголосила, що українські пілоти повинні будуть пройти інтенсивне навчання з професійної англійської мови, щоб бути готовими до польотів на F-16. Цей процес займе певний час.

22 августа, 2023 | Category: Новости, Россия, США, Украина

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