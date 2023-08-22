Ставим на футбол грамотно: пособие для новичков

Футбол является наиболее востребованным видом спорта во всей России. Ведь в него резвятся не только спортсмены, но и рядовые обыватели. И за всем этим процессом любят наблюдать миллионы зрителей. Отсюда сформировалось такое направление, как ставки на футбол. Участники пари отдают свои голоса определенным футболистам или исходам, и если им удается угадать дальнейшие события, они получают сумму ставки, умноженную на коэффициент, в качестве выигрыша.

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Часто встречающиеся ошибки

Прежде чем приступить к развитию собственной карьеры, нужно сначала ознакомиться с нюансами чужого опыта во избежание ненужных ошибок.

1. Ставки на внушительный по размеру коэффициент. Дело в том, что новички зачастую применяют такой подход неправильно, так что их депозит сливается со скоростью света. Ведь завышенный коэффициент далеко не всегда сигнал к тому, чтобы заключить пари, и без тщательного анализа здесь не обойтись. Не стоит задействовать высокий кэф особенно в том случае, если БК на него поставила.

2. Нерациональное управление капиталом. Нередко пользователи ставят на весь депозит, если более-менее уверены в том, что ставка сыграет. На самом деле, это распространенное заблуждение, ведь на дистанции такой ход влечет за собой серьезные убытки. Дело в том, что из-за проигрыша и повышенного эмоционального фона у пользователя всегда возникает непреодолимое желание отыграться, и он идет ва-банк, но обычно такой ход завершается проигрышем. Так что желательно ставить небольшую сумму от депозита, например, в размере до 5%.

3. Ставки на любимую команду. Дело в том, что объективно оценить возможности своих кумиров на практике сложно. И по этим соображениям прогноз на футбол оказывается ошибочным. В таком случае стоит выбрать хорошую команду, к которой вы относитесь нейтрально.

4. Нежелание отслеживать историю ставок. Очень многие игроки не практике не следят за доходностью собственных ставок, и даже если все идет в убыток, порой нелегко определить итоговую сумму потерянных денег. Наряду с этим отсутствие учета не способствует определению результативности стратегии. Если есть желание действительно зарабатывать на ставках и получать хорошие суммы, нужно непременно вести свою бухгалтерию.

5. Регистрация и игра лишь в одной БК. С одной стороны, это хорошая идея, так как не придется просматривать несколько сайтов одновременно. С другой стороны, все познается в сравнении, так что логично и целесообразно сопоставить между собой несколько вариантов.

6. Игра в нелегальных клубах. На самом деле, они представлены в сети в огромном количестве. К сожалению, далеко не каждый из них располагает лицензионным разрешением на осуществление деятельности. Но если все-таки пользователь решит играть в проверенной БК со всеми документами, он будет защищен в рамках законодательства.

Главные советы и рекомендации

Итак, на фоне всего того, что было сказано выше, можно сделать следующие выводы:

регистрация 3-4 профилей, но только в легальных БК;

воздержание от формирования ставок на любимую команду;

проверка кэфов у разных букмекеров для фиксации и применения предельно выгодного предложения;

учет всех пари, которые были заключены, и оценка собственных ошибок, смена стратегии при необходимости;

ставка лишь на незначительный процент от банка во избежание стремительного слива депозита;

составление личного прогноза с учетом опыта коллег.

Это далеко не все рекомендации, которые стоит учесть, но они являются основными.