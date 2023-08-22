 
«  
  »

США продадуть Польщі гелікоптери Apache і ракети на $12 млрд

США продадуть Польщі гелікоптери Apache і ракети на $12 млрд

Державний департамент США погодив продаж Польщі гелікоптерів AH-64E Apache та ракет для них приблизно на 12 млрд доларів — Міністерство оборони США

Повідомляється, що уряд Польщі надіслав запит на 96 ударних вертольотів Apache та пов’язане з ними обладнання, зокрема 1844 ракети Hellfire і 508 ракет Stinger.

Головними підрядниками з постачання гелікоптерів є компанії Boeing і Lockheed Martin.

Зазначається, що продана техніка і зброя покращить здатність Польщі протистояти нинішнім і майбутнім загрозам, допоможе стримувати противників та брати участь в операціях НАТО.

22 августа, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, США

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  