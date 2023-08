Військові оглядачі: Мінні поля в Україні можуть зіграти проти самих росіян На південних околицях Роботиного ще присутній ворог » SpaceX блокувала роботу Starlink для українських військових через політичні симпатії Маска до Путіна Компанія Маска SpaceX, яка у 2022 році взялася надавати доступ до інтернету по всій Україні, розірвала зв’язок для збройних сил, як тільки ВСУ увійшли на окуповану територію, на яку зазіхає Росія. Про це пише The New Yorker. «Компанія Маска SpaceX протягом декількох місяців надавала доступ до інтернету по всій Україні, дозволяючи збройним силам країни планувати атаки і захищатися. Але зв’язок був розірваний, коли вони увійшли на територію, яку оскаржує Росія», — пише видання. «Ми почали трохи панікувати. Маск міг вимкнути зв’язок в будь-який момент. І це могло мати реальний оперативний вплив на українців», — розповів виданню чиновник міністерства оборони США. Як пише The New Yorker з посиланням на джерела, Росії було б важко повністю демонтувати український зв’язок. Але Маск міг це зробити. Про це розповіло троє людей, причетних до впровадження Starlink в Україну. Усі вони говорили на умовах анонімності. За словами співбесідників видання, спочатку ніхто навіть не думав про вплив, який потенційно може мати Ілон Маск. Тим більше на той момент думки були довкола смерті людей і необхідності діяти. У наступні місяці в Україну вдалося передати тисячі одиниць обладнання Starlink. Спершу Ілон Маск демонстрував беззастережну підтримку українській справі, але згодом SpaceX почала висловлювати різноманітні сумніви. «Ми не в змозі надалі дарувати термінали Україні або фінансувати існуючі термінали протягом невизначеного періоду часу», – повідомив директор SpaceX із державних продажів у листі до Пентагону у вересні минулого року. Ілон Маск також був дедалі більше стурбований тим фактом, що його технологію використовують для ведення війни. На конференції в Аспені він навіть висловив підтримку Владіміру Путіну і заявив про необхідність переговорів. Крім цього, він намагався переконувати в нібито неминучості результату на користь Росії та провів серед підписників опитування щодо свого плану. Більшість висловилася проти ідеї Ілона Маска. Рід Хоффман, який разом з Ілоном Маском заснував PayPal, заявив, що той, схоже, «клюнув на наживку Путіна разом із гачком, ліскою та грузилом». Його симпатії почали також проявлятися на полі бою. Одного дня українські війська, які просувалися на півдні, раптово опинилися без зв’язку. «Ми перетнули цей кордон, і Starlink перестав працювати. Зв’язок перервався, підрозділи були ізольовані. Командирам доводилося виїжджати на поле бою, щоб бути в радіусі дії радіозв’язку, ризикуючи собою… Це був хаос», — розповів виданню один з військових, який на той час був на лінії фронту. Інший українець, який брав участь у бойових діях, розповів, що його «розбудили десятки дзвінків, в яких йшлося про те, що вони втратили зв’язок і повинні відступити». Перебої зі зв’язком зачепили підрозділи в Херсоні, Запоріжжі, Харкові, Донецьку та Луганську. Американські та українські посадовці вважають, що SpaceX свідомо перервала зв’язок, обмеживши геозони. Для розв’язання ситуації була проведена серія зустрічей. Пентагону потрібно було б досягти контрактної домовленості зі SpaceX, щоб, як мінімум, Маск «не міг прокинутися одного ранку і просто вирішити, що він більше не хоче цим займатися». «Для нас це був своєрідний спосіб зафіксувати послуги по всій Україні. Це могло б принаймні запобігти тому, щоб Маск взагалі вирубив вимикач», – пояснив колишній заступник міністра оборони США Колін Каль. «Я дійшов висновку, що він почав нервувати через те, що в Росії дедалі частіше вважають, що участь Starlink сприяє українським військовим зусиллям, і шукав спосіб заспокоїти російську стурбованість», – додав Колін Каль. У підсумку Ілон Маск відмовився від своїх погроз припинити обслуговування. А в червні цього року Міністерство оборони США оголосило, що досягло угоди зі SpaceX.