Росіяни розміщують військових у приміщеннях чинних шкіл на ТОТ

На тимчасово окупованих територіях російські військові розміщуються у школах та дитячих садках, ставлячи під загрозу життя дітей
Про це інформує Центр національного спротиву.
«Окупанти ховають військових у приміщеннях чинних шкіл на тимчасово окупованих територіях, аби прикриватись дітьми», — йдеться в заяві.
Ворог пояснює розміщення на територіях шкіл військових, як «воєнізована охорона» задля безпеки дітей. Як наслідок, на вільних поверхах розміщують бойові підрозділи збройних сил РФ.
Також у тимчасово окупованому місті Токмак Запорізької області на території дитячого садка, рашисти облаштували військовий шпиталь.
«Таким чином ворог прикривається цивільним населенням порушуючи правила ведення війни та Міжнародне гуманітарне право», — наголошують у Спротиві.
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