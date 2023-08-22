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Росіяни розміщують військових у приміщеннях чинних шкіл на ТОТ

На тимчасово окупованих територіях російські військові розміщуються у школах та дитячих садках, ставлячи під загрозу життя дітей
Про це інформує Центр національного спротиву.

«Окупанти ховають військових у приміщеннях чинних шкіл на тимчасово окупованих територіях, аби прикриватись дітьми», — йдеться в заяві.

Ворог пояснює розміщення на територіях шкіл військових, як «воєнізована охорона» задля безпеки дітей. Як наслідок, на вільних поверхах розміщують бойові підрозділи збройних сил РФ.

Також у тимчасово окупованому місті Токмак Запорізької області на території дитячого садка, рашисти облаштували військовий шпиталь.

«Таким чином ворог прикривається цивільним населенням порушуючи правила ведення війни та Міжнародне гуманітарне право», — наголошують у Спротиві.

22 августа, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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