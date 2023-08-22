Росія не здатна захистити стратегічні авіабази — розвідка Британії

Атаки безпілотників на російські авіабази викликають сумніви щодо здатності Росії ефективно захищати важливі об’єкти в своєму внутрішньому регіоні. Про це звіщає міністерство оборони Великої Британії.

У зведенні, опублікованому, вказується, що 19 серпня можливо було знищено російський середній бомбардувальник Ту-22 М3 на авіабазі «Сільці» в Новгородській області, розташованій за 650 км від українського кордону. Заяви Міноборони Росії стверджують, що відповідальність за атаку лежить на безпілотних літальних апаратах (БПЛА), подібних до коптерів.

Міністерство оборони Великої Британії вказує, що якщо ця інформація виявиться правдивою, то це підтверджує можливість того, що деякі з атак БПЛА на російські військові об’єкти можуть відбуватися з території самої Росії. Безпілотні коптери, ймовірно, не здатні пролетіти за межі Росії до «Сільців».

Згідно із даними британської розвідки, Росія часто використовувала бомбардувальники Ту-22 М3 для запуску неточних важких протикорабельних ракет Х-22 на територію України. Також на початку конфлікту ці бомбардувальники активно використовувалися для атак некерованими бомбами на Маріуполь.

Ця подія стає третім випадком успішного нападу на авіабази дальньої авіації, що піднімає питання щодо ефективності захисту Росією своїх стратегічних об’єктів у внутрішніх районах країни, відзначили у британському міністерстві оборони.