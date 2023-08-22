Росія атакувала Запоріжжя

Уночі 22 серпня місто Запоріжжя зазнало атаки з боку російських військ. Чотири багатоповерхові будинки отримали пошкодження від вибухової хвилі, згідно з повідомленням Анатолія Куртєва, секретаря міської ради Запоріжжя, опублікованому в телеграмі.

«Протягом цієї ночі ворожі сили знову вчинили наступ на Запоріжжя. Як результат, чотири багатоповерхові будинки зазнали пошкоджень від вибухової хвилі», — він написав.

Аварійні служби вже зайнялися роботою на місці події. Наразі територія навколо міської ради облаштована зонами для наметів. Комунальні працівники з Запоріжремсервісу розпочали ремонтні роботи, встановлюючи нові вікна. Паралельно з цим проводиться облік кількості пошкоджених вікон для подальшого відновлення.