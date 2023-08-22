Російські війська відчувають нестачу військової техніки

Збройним формуванням Російської Федерації, зокрема 2-й та 20-й загальновійськовим арміям, які діють на сході України, бракує необхідної військової техніки, що обмежує їхні можливості та підриває бойовий мораль.

Цю інформацію передає аналітичний ресурс ISW.

Згідно з розкритими даними, командувачі російських військ регулярно застосовують дисциплінарні заходи відносно бійців, які не виконують завдання через відсутність необхідної автотехніки. Аналітики вбачають, що російські військові спостерігають внутрішню дезорганізацію і відчувають незадоволення від проведення бойових операцій через внутрішні конфлікти.

Поширюються також повідомлення від підрозділів російських окупаційних сил на південному напрямку про недоліки у забезпеченні катерами від влади Росії. Крім того, російським військовим не вистачає ефективних систем протиартилерійського вогню, особливо після позбавлення генерал-майора Івана Попова, командира 58 загальновійськової армії, його посади на початку липня.

Аналітики з ISW вважають, що постійні скарги російських військових говорять про те, що Міністерство оборони Росії не здатне або не бажає вирішувати проблеми постійного дефіциту військової техніки і поганим бойовим настроєм своїх військовослужбовців.