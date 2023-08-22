Резніков розповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна отримає американські винищувачі F-16 щонайменше за шість-сім місяців.

Про це він повідомив під час розмови з журналістами, його цитує канал “Ми-Україна”.

За його словами, до авіаційної коаліції вже приєдналося 11 країн, проте приєднуватимуться ще — вони також матимуть можливість дозволу надання F-16 Україні, якщо у них буде таке бажання.

“Ключовий факт у тому, що сам літак — це просто платформа. Необхідно говорити про ракети й снаряди, які він застосовуватиме. Про підготовку інфраструктури для обслуговування, йдеться не тільки про підготовку льотчиків, а й інженерів. Кілька сотень людей ми повинні навчити. Без завищених очікувань — 6-7 місяців, свідомий термін, не розчаруйтеся, якщо може бути довше. Льотчики показали можливість навчитися за пів року, складніше інженерам”, — сказав Резніков.

Він наголосив, що українські воїни освоїли систему протиракетної оборони за 10 тижнів замість 10 місяців, а артилерію калібру 155 мм — за три тижні замість трьох місяців.

“Тому я переконаний, що F-16 в українському небі звільнятимуть українські території”, — заявив глава відомства.