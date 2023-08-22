На саміті в Афінах 11 країн прийняли декларацію на підтримку України

Лідери 11 країн південно-східної Європи підписали під час саміту щодо Балкан Афінську декларацію на підтримку територіальної цілісності України.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє CNN Greece.

Згідно з декларацією, країни висловили свою непохитну підтримку «незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, заснованих на цінностях демократії та верховенства права, перед обличчям російської агресії».

В ній також зазначається, що за межами Західних Балкан Україна і Молдова, які географічно прилягають до країн-членів ЄС, поділяють спільну європейську спадщину, і «як стратегічна інвестиція в мир, безпеку і стабільність в Європі, важливо, щоб ці регіони були прийняті як повноправні члени європейської сім’ї».