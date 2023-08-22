На південних околицях Роботиного ще присутній ворог

Про це він розповів в етері телеканалу «Еспресо»

«Щодо Роботиного, то наші війська вже знаходяться в місті. Однак говорити про повну зачистку міста поки що зарано. Адже на південних околицях Роботиного знаходяться підрозділи росіян. Тому слід дочекатись офіційної інформації щодо звільнення цього населеного пункту від Генштабу ЗСУ», — пояснив Бурлик.

Військовослужбовець ЗСУ також додав, що росіяни відступають з міста, проте можуть вдатись до контратак.

«Звільнення Роботиного є лише питанням часу. Можливо через кілька днів нам оголосять про звільнення міста. Зараз противник не намагається контратакувати наші війська в місті. Проте спроби від них можуть бути. Хочу також наголосити, що після звільнення міста потрібно провести стабілізаційні заходи, а на це потрібен час.Тому чекаємо на офіційні повідомлення», — додав він.