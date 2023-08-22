Маск заявив, що X приховуватиме заголовки від посилань

Соціальна мережа X, раніше відома як Twitter, почне приховувати заголовки від новинних посилань, оскільки гендиректор Ілон Маск закликає журналістів публікуватися безпосередньо на платформі

Про це інформує Forbes.

Стало відомо про тестування платформою X змін, які приховають текстову інформацію у твітах з посиланнями на новини. Анонімне джерело розповіло, що це змінить вигляд новин на платформі, бо твіти з посиланнями будуть показувати тільки головне фото.

Маск радить журналістам публікувати свої тексти безпосередньо у соцмережі, бо це допоможе побороти клікбейт: «Це моя ідея, яка значно поліпшить естетику».

Зараз новини, якими діляться на X, виглядають як картки, де є фото, заголовок і короткий опис.

Повідомляється, після зміни головне фото все ще буде активним і вестиме до статті, але користувачам доведеться самостійно додавати будь-який текст, який вони хочуть бачити у твіті.

«Якщо ви журналіст, який хоче більше свободи писати й більшого доходу, то публікуйте безпосередньо на цій платформі!» — заявив Маск і пояснив, що готовий платити частку доходу від реклами та підписки за публікації безпосередньо на X.