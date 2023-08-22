 
«  
  »

Кабмін дозволив зробити Національне військове меморіальне кладовище на Київщині

Кабінет Міністрів затвердив реалізацію експериментального проєкту з будівництва Національного військового меморіального кладовища.

До 30 серпня 2025 року його мають створити у селищі Гатне Фастівського району Київської області, яке межує з Києвом, йдеться у постанові уряду №870 від 19 серпня.

Зазначається, що для облаштування кладовища у селі Гатне виділять дві земельні ділянки площею 258,73 га і 7,96 га.

Координатором проєкту є Міністерство у справах ветеранів.

Фото: lunamarina/Depositphotos

Замовником робіт з проєктування буде державна установа «Національне військове меморіальне кладовище».

22 августа, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  