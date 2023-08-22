Греція долучиться до навчання українських пілотів на винищувачах F-16

Греція візьме участь у тренуванні українських пілотів на винищувачах F-16.

Про це заявив Володимир Зеленський на спільній з Прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

“Греція візьме участь у тренуванні наших пілотів на F-16”, – зазначив Зеленський.

Також він розповів, що буде “оборонна підтримка” Греції для України, зауваживши, що команди обговорюють її деталі.

Президент проінформував грецьку сторону про ситуацію на полі бою, про удари російських терористів та про можливості України у відновленні безпеки і територіальної цілісності, про українські оборонні потреби.

“Я назвав конкретні речі, які можуть прискорити завершення цієї страшної агресії”, – пояснив очільник держави.