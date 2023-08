Georgia judge sets bond at $200,000 for former US President Donald Trump Сполучені Штати провели нові випробування гіперзвукової ракети ARRW » Дональда Трампа оставили на свободе под залог в 200 тысяч долларов Судья в американском штате Джорджия, ведущий дело о попытках Дональда Трампа вмешаться в подведение итогов выборов, решил оставить экс-президента на свободе под небольшой для миллиардера залог в 200 тысяч долларов. Трамп и еще 18 обвиняемых по возбужденному в Джорджии делу должны до полудня пятницы явиться в суд округа Фултон в столице штата Атланте. Трамп отвергает обвинения, выдвинутые против него по этому делу, как и по остальным трем уголовным делам против него. В решении о залоге говорится, что Дональд Трамп может до суда оставаться на свободе при условии, что он не будет пытаться угрожать свидетелям и подельникам. «Обвиняемый не должен осуществлять акты запугивания в отношении лиц, известных ему и являющихся соответчиками или свидетелями по этому делу, или иным способом препятствовать отправлению правосудия», — говорится в опубликованном в понедельник решении. «Вышеозначенное включает посты в социальных сетях или репосты постов, размещенных другими лицами в социальных сетях», — особо предостерегает Трампа суд. АВТОР ФОТО,AFP Подпись к фото, Прокурор Фани Уиллис обвиняет Трампа в попытках — безуспешных — склонить политиков-республиканцев штата Джорджия к подтасовке результатов выборов АВТОР ФОТО,AFP Подпись к фото, К приезду Трампа вокруг суда округа Фултон в Атланте установили заграждения Дональд Трамп как раз в понедельник в собственной социальной сети Truth в очередной раз отпустил злую реплику в адрес губернатора Джорджии, поддерживавшего его республиканца Брайана Кемпа. Согласно материалам дела, в декабре 2020 года, после выборов, Трамп звонил Кемпу (и другим высшим чиновникам штата) и требовал пересмотреть результаты выборов в его пользу — но они отказались. Согласно решению суда о залоге, контактировать с другими обвиняемыми по этому делу Трампу позволено только в присутствии адвокатов. Прокурор округа Фултон Фани Уиллис, ведущая дело против Трампа, попросила суд назначить формальное предъявление экс-президенту обвинения на 5 сентября, а судебный процесс начать в марте следующего года. Что касается первой явки в суд, во время которой Трамп должен формально сдаться правосудию, то экс-президент написал, что будет в Атланте в четверг. «Вы только представьте себе! В четверг я отправляюсь в Атланту, штат Джорджия, чтобы быть арестованным леворадикальным окружным прокурором Фани Уиллис», — написал Трамп в своей соцсети. Фани Уиллис представляет Демократическую партию (окружной прокурор в США — это выборная политическая должность). Готовясь к приезду Дональда Трампа в суд округа Фултон, правоохранительные органы установили вокруг здания суда заграждения. Помимо местных полицейских, систему мер безопасности вокруг суда помогают выстроить федеральная Служба маршалов (судебных приставов) и Секретная служба, которая охраняет действующего и бывших президентов. Помимо дела в Джорджии, против Дональда Трампа возбуждены еще три дела, и он — первый в истории обвиняемый по уголовному делу среди действующих и бывших президентов США. Дональд Трамп отвергает все обвинения и постоянно называет их «охотой на ведьм» и преследованием политического противника со стороны членов и сторонников Демократической партии. 77-летний Трамп намерен снова выдвигаться на президентских выборах в следующем году и лидирует среди претендентов на роль кандидата от Республиканской партии. Внутрипартийные выборы кандидата в президенты, праймериз, начнутся в январе. На эту среду запланированы первые теледебаты кандидатов-республиканцев, и Трамп отказался в них участвовать, заявив, что публика и так его знает. bbc.com