Дания начала обучение восьми украинских пилотов на истребителях F-16 в рамках своего обязательства по передаче самолетов Украине, сообщили во вторник датские вооруженные силы.

Украинские пилоты будет тренироваться на датской авиабазе в Скридструпе вместе с 65 украинскими военнослужащими, которые пройдут обучение по техническому обслуживанию F-16.

В воскресенье Дания и Нидерланды пообещали передать Украине американские истребители F-16, которые Киев давно просил для укрепления своей противовоздушной обороны.

Дания поставит Украине 19 истребителей F-16, первые шесть из них – уже к Новому году.

В настоящее время Дания располагает 43 истребителями F-16, но из соображений безопасности не будет раскрывать, сколько из них находятся в боевой готовности, говорится в заявлении вооруженных сил Дании.

Нидерланды, располагающие 42 самолетами F-16, еще не решили, сколько истребителей они поставят Украине.

Греция также примет участие в подготовке пилотов украинских ВВС к полетам на истребителях F-16. Об этом в понедельник в Афинах заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.