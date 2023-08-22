Бербок закликала швидше ухвалити надання Україні далекобійних ракет Taurus

Про це Бербок сказала в понеділок на пресконференції в Берліні, інформує DPA.

«А ще за ці останні півтора року ми стали свідками того, наскільки насправді важливою для самооборони України є наша військова підтримка… І під цим кутом зору ми вивчаємо всі подальші запити України, аби дати їй змогу захищати власне населення», — заявила очільниця МЗС.

На питання, чи буде вона підтримувати якнайшвидше надання Україні Taurus, Бербок сказала: «Те, що важить кожен день – це те, що, я вважаю, за останні півтора року ми мусили відчути».

Голова німецького МЗС згадала й про рішення Данії та Нідерландів передати Україні F-16 після навчань, назвавши його чудовим днем для України на Європи. Бербок наголосила, що кожен день нам нагадує про жорстокість російської агресії проти України.

Раніше представник німецького уряду Штеффен Гебештрайт, як передає Tagesschau, зазначив, що в контексті рішень Нідерландів та Данії про F-16 для України жодного тиску на уряд Німеччини у питанні постачання Taurus не відчувається.

Відповідаючи на запитання, чи можна очікувати рішення щодо постачання Taurus до або на засіданні уряду наступного тижня, Гебештрайт сказав, що наразі він не може назвати жодних термінів.

«Важливо те, що на цей момент немає жодного нового статусу», — наголосив представник уряду.

При цьому урядовець додав, що зараз важливо, щоб Україну підтримували «в міру можливостей ФРН».

За його словами, Німеччина є другим за потужністю підтримки союзником України після США.