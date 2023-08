Біологічна зброя в СССР та РФ Georgia judge sets bond at $200,000 for former US President Donald Trump » Бегущая строка в рекламе Бегущая строка в рекламе — это горизонтально движущийся текст, который обычно размещается внизу экрана на телевизионных передачах, видеороликах или других медийных форматах. Этот текст может содержать различную информацию, такую как акции, скидки, важные объявления, контактные данные или любые другие сообщения, которые рекламодатель хочет донести до аудитории. Каждая бегущая строка может быть разноцветной и часто сопровождается анимацией для привлечения внимания. Применение бегущей строки в рекламе: Информирование: Бегущая строка используется для передачи дополнительной информации, которая может быть недостаточно выделена на основном видео или изображении. Например, в рекламе магазина она может содержать список акций или скидок. Вызов к действию: Рекламодатели могут использовать бегущую строку для призыва аудитории к конкретным действиям, таким как посещение вебсайта, подписка на новостную рассылку, совершение покупки и т.д. Анонсы и события: Бегущая строка может использоваться для анонсирования предстоящих событий, концертов, презентаций, акций и т.п. Контактная информация: Рекламодатели могут разместить контактные данные, включая телефон, адрес вебсайта или электронную почту, чтобы аудитория могла легко связаться. Актуальные новости: В некоторых случаях бегущая строка используется для передачи актуальных новостей или важных сообщений, особенно в случае телевизионных новостных передач. Брендинг: Компании могут использовать бегущую строку для усиления своего брендинга, включая логотип или слоган. Бегущая строка в рекламе может быть эффективным инструментом для привлечения внимания, особенно если она правильно оформлена, читаема и содержит релевантную информацию для аудитории.