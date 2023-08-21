Саміт БРІКС без Путіна свідчить про ізоляцію Росії, — CNN Захід не планує зміну режиму Путіна – Шольц » ЗСУ за добу знищили 12 ворожих танків і 460 окупантів Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу ЗСУ ліквідували 460 окупантів, 19 ворожих артсистем, 14 ББМ та 12 танків — Генштаб ЗСУ у Facebook Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.08.23 орієнтовно склали: особового складу − близько 257 930 (+460) осіб ліквідовано,

танків − 4 358 (+12) од,

бойових броньованих машин − 8 449 (+14) од,

артилерійських систем − 5 264 (+19) од,

РСЗВ − 719 (+2) од,

засобів ППО − 489 (+0) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів − 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 309 (+5) од,

крилатих ракет − 1 406 (+0),

кораблів/катерів − 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 7 692 (+12) од,

спеціальної техніки − 794 (+4) од. Дані уточнюються.