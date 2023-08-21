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ЗСУ за добу знищили 12 ворожих танків і 460 окупантів

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу ЗСУ ліквідували 460 окупантів, 19 ворожих артсистем, 14 ББМ та 12 танків — Генштаб ЗСУ у Facebook

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 257 930 (+460) осіб ліквідовано,
  • танків − 4 358 (+12) од,
  • бойових броньованих машин − 8 449 (+14) од,
  • артилерійських систем − 5 264 (+19) од,
  • РСЗВ − 719 (+2) од,
  • засобів ППО − 489 (+0) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів − 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 309 (+5) од,
  • крилатих ракет − 1 406 (+0),
  • кораблів/катерів − 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 7 692 (+12) од,
  • спеціальної техніки − 794 (+4) од.

Дані уточнюються.

21 августа, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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