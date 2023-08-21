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Якщо Ізраїль не припинить депортацію українців, хасидів можуть не пустити до Умані

Про це вони заявили у facebook.

«Якщо депортація українців з Ізраїлю не припиниться, в’їзд ізраїльтянам до Умані буде заборонено. Україна має намір припинити безвізовий режим з Ізраїлем», — йдеться у повідомленні.

Посол України Євген Корнійчук закликає прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу переглянути в’їзну політику щодо українців і втрутитися в це питання.

Натомість президент України Володимир Зеленський раніше зазначав, що уряд України не потерпить приниження своїх громадян під час в’їзду в Ізраїль: «Ми припинимо дію наших двосторонніх угод про скасування віз, як це передбачено статтею 7 міжурядової угоди. Цей варіант існує на нашому столі».

21 августа, 2023 | Category: Израиль, Новини українською, Новости, Украина

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