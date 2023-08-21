WSJ: На Заході хотіли б запропонувати Україні членство в НАТО в обмін на території

За інформацією видання, США та їхні ключові європейські союзники, як-от Німеччина, хочуть не допустити перемоги Росії, але побоюються витрат і ризиків, пов’язаних із наданням допомоги Україні для її повної перемоги.

В матеріалі йдеться, що у приватних розмовах багато західних посадовців не вважають, що США та їхні союзники можуть залишити на розсуд Києва визначення остаточної мети завершення війни.

Серед них є побоювання, пише The Wall Street Journal, що «максималістські цілі» України гарантують нескінченну війну, і тому вони хотіли б запропонувати Україні угоду, щоб вона змирилася з фактичною втратою частини території в обмін на членство в НАТО чи ЄС або обіцянки довгострокової військової та економічної допомоги.

Таке мислення видання пояснює прагненням на Заході стримати конфлікт, шокові хвилі якого відчуваються у світовій економіці, а також невпевненістю в тому, як довго західні виборці підтримуватимуть нинішній рівень допомоги Києву та невірою в те, що Україна зможе повністю вигнати російські війська зі своєї території.