Выбираем Б/У ноутбук: для учебы, работы и развлечений

Вам или вашему ребенку нужен компьютер для учебы, работы или развлечений? Рассмотрите покупку Б/У ноутбука , что позволит сэкономить семейный бюджет. На досках объявлений вроде Allmart можно найти множество публикаций о продаже компьютеров от таких брендов как Dell, Lenovo, Asus, Acer, HP и других. Главное — это заранее определиться с подходящими техническими характеристиками и другими требованиями.

Перед покупкой важно учесть несколько факторов:

Целостность корпуса;

Соответствие заявленным техническим характеристикам;

Рабочий функционал и отсутствие повреждений дисплея;

Работоспособная операционная система и отсутствие системных ошибок.

Об этом можно узнать непосредственно в объявлении, по фото, описанию или же уточнить напрямую у продавца. Особенностью площадок вроде Allmart является возможность общения с продавцами и торга без каких-либо предоплат.

Но как определиться с выбором и купить действительно хороший ноутбук Б/У? Частные объявления на Allmart содержат подробное описание устройств и их характеристик: ОЗУ (оперативной памяти), видеопамяти, типа и мощности процессора, внутренней памяти, предустановленной ОС и так далее. По этим параметрам можно понять, для чего лучше всего подойдет компьютер.

К примеру, самые простые модели с ОЗУ 2-4 гигабайта, интегрированной видеокартой и процессором типа Intel Celeron подойдут для учебы и простых офисных задач. Они же будут самыми дешевыми по цене. Если ноутбук покупается для развлечения и работы, то лучше выбрать модель мощнее: ОЗУ от 6-8 гигабайт, с видеокартой от AMD или Nvidia и SSD-памятью для лучшей скорости работы операционной системы.

В последнее время на Allmart появляется все больше объявлений о продаже Б/У ноутбуков с фирменной упаковкой и чеком. Обычно это случается, если продают первые владельцы за ненадобностью, либо же коммерческая организация (к примеру, при закрытии офиса).

Поэтому при желании купить выгодно Б/У ноутбук лучше не терять времени и уже сейчас выбирать варианты для себя на доске объявлений.