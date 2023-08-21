В Україні вироблятимуть шведські бойові машини CV90

Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

«Завершуємо цей візит у держави Північної Європи. Швеція, Нідерланди, Данія. Без перебільшення, історичний візит для України. Дуже потрібні домовленості зі Швецією, зокрема оборонні. Будемо виробляти в Україні CV90 – потужні бойові машини», – наголосив президент країни.

За словами Зеленського, українські військові дуже задоволені цими машинами.

Представники двох країни підписали декларацію про намір щодо спільного виробництва й обслуговування шведських БМП Combat Vehicle 90.

Під час перельоту зі Скандинавії до Греції український лідер подякував Швеції, Нідерландам і Данії.

«Наш спільний пріоритет – усіх європейців, – щоб усі народи на всіх континентах могли однаково насолоджуватися безпечним життям. Що більше стабільності у світі, то більше стабільності й у нашому європейському домі. В усіх трьох країнах говорили про нові пакети оборонної підтримки для воїнів. Про політичну взаємодію. Про Формулу миру – хочу особливо подякувати й Швеції, і Нідерландам, і Данії за підтримку Формули миру. Мир – це завжди результат спільних зусиль. Це завжди безпека в усіх сферах життя. І вона буде: для України, для світу. Росії не вдасться зламати глобальну безпеку», – наголосив очільник країни.

Також подякував Сполученим Штатам Америки за підтримку української свободи та авіаційної коаліції.