В Україні хочуть створити військову поліцію В Україні хочуть створити військову поліцію, яка, зокрема, займеться припиненням військових злочинів та підтриманням дисципліни серед військових. Про це повідомляє пресслужба Міноборони. Зазначається, що на базі комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності функціонує робоча група, завданнями якої, зокрема, є створення оптимальної моделі майбутньої військової юстиції, частиною якої стане військова поліція. У розробці законопроєкту про військову поліцію України бере активну участь Головне управління військової юстиції Міноборони. У відомстві додають, що військова поліція має стати військовим формуванням з правоохоронними функціями та входитиме до системи Міноборони України. Орган утворять на основі військової служби правопорядку у ЗСУ. До нього перейдуть окремі повноваження щодо оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування військових злочинів (в зонах бойових дій). Мета створення органу — підтримання військової дисципліни серед військовослужбовців ЗСУ, Міноборони та Державної спеціальної служби транспорту. Основні завдання: ■ правоохоронна діяльність з попередження, виявлення, припинення військових злочинів згідно з нормами Кримінального процесуального кодексу та військових статутів ■ оперативно-розшукова діяльність ■ спеціальна превенція у ЗСУ, ДССТ ■ забезпечення правопорядку, військової дисципліни у ЗСУ, ДССТ ■ захист прав військовослужбовців ■ захист державного майна ■ виконання покарань Також передбачається досягнення сумісності військової поліції з відповідними структурами держав-членів НАТО. Наразі законопроєкт проходить процедуру погодження.