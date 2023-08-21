В Україні хочуть створити військову поліцію

В Україні хочуть створити військову поліцію, яка, зокрема, займеться припиненням військових злочинів та підтриманням дисципліни серед військових.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зазначається, що на базі комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності функціонує робоча група, завданнями якої, зокрема, є створення оптимальної моделі майбутньої військової юстиції, частиною якої стане військова поліція.

У розробці законопроєкту про військову поліцію України бере активну участь Головне управління військової юстиції Міноборони.

У відомстві додають, що військова поліція має стати військовим формуванням з правоохоронними функціями та входитиме до системи Міноборони України.

Орган утворять на основі військової служби правопорядку у ЗСУ. До нього перейдуть окремі повноваження щодо оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування військових злочинів (в зонах бойових дій).

Мета створення органу — підтримання військової дисципліни серед військовослужбовців ЗСУ, Міноборони та Державної спеціальної служби транспорту.

Основні завдання:

■ правоохоронна діяльність з попередження, виявлення, припинення військових злочинів згідно з нормами Кримінального процесуального кодексу та військових статутів

■ оперативно-розшукова діяльність

■ спеціальна превенція у ЗСУ, ДССТ

■ забезпечення правопорядку, військової дисципліни у ЗСУ, ДССТ

■ захист прав військовослужбовців

■ захист державного майна

■ виконання покарань

Також передбачається досягнення сумісності військової поліції з відповідними структурами держав-членів НАТО. Наразі законопроєкт проходить процедуру погодження.