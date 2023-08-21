Удари ЗСУ по тилах ворога підривають бойовий дух російських військ

Завдяки ударному впливу Збройних Сил України на російські військові бази в Україні відзначається явна негода і деморалізація серед російських військовослужбовців. Згідно з дослідженням, проведеним Інститутом вивчення війни, така ситуація може стати загрозою для стійкості російської оборони на ключових ділянках фронту.

Інформація також свідчить про те, що російські військові підрозділи, особливо на півдні України, відчувають погіршення морального стану після відділених ударів з боку українських сил.

Проблеми з військовим настроєм можуть швидко поширитися серед російських військовослужбовців, особливо якщо один із військових підрозділів зазнає значних втрат. Це може призвести до паніки та значно погіршити бойові здібності інших російських військових груп.

Експерти вказують, що прорив у лініях оборони може вразити єдність оборонної системи, а вразливий сектор в російських оборонних позиціях створює незахищеність, якою можуть скористатися українські військові.

За даними аналітиків, окупанти, можливо, стикаються з відсутністю достатніх резервів для заміни підрозділів, які зазнали втрат, і це робить важливим збереження воїнського духу в передових військових частинах.