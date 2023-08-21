У США фермер підпирав двері метеоритом вартістю $75 тисяч протягом 30-ти років

У штаті Мічиган метеорит вартістю 75 тисяч доларів США використували на фермі, щоб підпирати двері.
Про це пише Science Alert.
Чоловік на ім’я Девід Мазурек купив ферму в 1988 році. Попередній власник показав йому майно. Під час огляду Девід помітив великий, дивний камінь, який використовували, щоб відкрити двері сараю.
Проте нещодавно Девід помітив, що на продажу невеликих уламків заробляють. Тож він вирішив оцінити свій камінь. Він продав його планетарію Абрамса Мічиганського державного університету за 75 тисяч доларів.
Космічний камінь назвали Едмором. І тепер він є одним із найбільших, які зареєстрували в штаті. Камінь містить значну кількість нікелю, яка становить близько 12%.
Leave a Reply