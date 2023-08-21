Сили оборони за минулий тиждень звільнили 3 кв. км на Бахмутському напрямку Росія формує нове військове з’єднання для оборони Херсонщини, — розвідка Британії » У Києві затримала чоловіка, який підпалив 12 автівок військових У столиці правоохоронці затримали чоловіка, який у 2022-2023 роках у Деснянському районі Києва підпалив 12 автомобілів військових — пресслужба Нацполіції у Києві «Порушник власноруч виготовляв саморобні запалювальні пристрої та кріпив їх на автомобілі військових. Оперативники карного розшуку столичного главку викрили чоловіка при спробі знищити 13-тий транспортний засіб. Йому загрожує до десяти років ув’язнення». До Деснянського управління поліції стали надходити повідомлення про підпали авто на різних вулицях району. Усі авто були пошкоджені за допомогою саморобних приладів. За словами начальника столичного главку Дмитра Шумейка, серія підпалів сталася наприкінці 2022 року. Шумейко заявив, що було допитано більше тисячі людей як свідків, десятки людей відпрацьовувались оперативно, проаналізовано сотні Гб відео.