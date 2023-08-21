Сили оборони за минулий тиждень звільнили 3 кв. км на Бахмутському напрямку

Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона зазначила, що основні напрямки наступу ворога — на сході, тому там точаться важкі бої.

«Що стосується Бахмутського напрямку, то новини зараз ідуть і щодо південного флангу й північного. Якщо дивитися на карту, то це схоже дещо на підкову довкола Бахмута», — каже Маляр.

За її словами, по північному флангу ворог намагається вибити наші війська із зайнятих позицій. Адже ЗСУ там зайняли ключові панівні висоти та «добряче дошкуляють ворогу».

«І власне ворог там у пастці. Тому що вони не можуть вийти з Бахмута і там повноцінно просуватися. І тому намагаються штурмувати по цьому північному флангу, щоб вибити наші війська. Ворогу не вдається це зробити, але бої там теж гарячі», — розповіла заступниця міністра.

Водночас українські війська на південному флангу довкола Бахмуту минулого тижня просунулися на ще 3 кв. км.

«І разом ми можемо говорити про звільнені 43 кв. км довкола Бахмута або по флангах Бахмута», — додала Маляр.