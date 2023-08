Ukraine moves closer to long-sought F-16 fighter jets. Here’s what you need to know ЗСУ за добу знищили 12 ворожих танків і 460 окупантів » Саміт БРІКС без Путіна свідчить про ізоляцію Росії, — CNN Відсутність російського диктатора Володимира Путіна на зустрічі лідерів країн БРІКС свідчить про те, що Росія знаходиться в стані ізоляції та що вплив лідера РФ обмежився. Про це повідомляє медійний джерело CNN. Зазначається, що раніше Путін був центральною постаттю, яка привертала значну увагу світової спільноти. Однак після агресії проти України сприйняття його особи змінилося, і він втратив активну присутність на світовій політичній арені. Незважаючи на встановлення дипломатичних зв’язків з Китаєм та Іраном, Путін залишається на периферії міжнародної політики. Додатковою складовою цієї ситуації є розгортання подій у Білорусі. Важливо зазначити, що він раніше висловив погляд, що його присутність на зібранні БРІКС «менше важлива, ніж моя присутність в Росії наразі». Тим не менше, відсутність Путіна на саміті БРІКС наголошує про ізоляційний стан Росії та означає обмеження можливостей для Путіна. Цю думку висловлює дане видання. Навіть при можливому розчаруванні через низьку участь африканських лідерів на саміті «Росія — Африка», Москва продовжує надавати вагомості підтримці з боку країн Африки, Латинської Америки та Азії. Проте тепер Путін втратив ще один канал для пропагування своїх ідей. Водночас, Кремль стверджує, що відмова Путіна від відвідування саміту БРІКС не пов’язана з ордером на його арешт, який видав Міжнародний кримінальний суд. «Без залежності від мотивів, відсутність Путіна на саміті не сприяє інтересам Москви. Тим не менше, Росія продовжує активно рекламувати себе як державу, що протистоїть колоніалізму та підтримує справедливий та рівноправний світовий порядок», — також відзначається у статті.