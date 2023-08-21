Росія формує нове військове з’єднання для оборони Херсонщини, — розвідка Британії

Про це повідомляє міноборони Британії, посилаючись на свою розвідку. Йдеться про 18-ту загальновійськову армію РФ, яку об’єднають з іншими підрозділами на Херсонщині.

«В тому числі з 22-им армійським корпусом, який виконує роль російського гарнізону в окупованому Криму», — каже британська розвідка.

Повідомляється, що нове угрупування сформують здебільшого зі щойно мобілізованих солдатів. Їх Росія планує зосередити на підсиленні оборони півдня України, щоб «звільнити руки» більш досвідченим підрозділам для війни на більш ключових напрямках.

«Існує реальна ймовірність, що саме через такі плани РФ нещодавно передислокувала свої повітряно-десантні сили з Херсона на Оріхівський напрямок, де відбувалися гострі суперечки», — підкреслюють аналітики.