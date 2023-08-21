Ми готові обміняти Бєлгород на членство України в НАТО, — Зеленський WSJ: На Заході хотіли б запропонувати Україні членство в НАТО в обмін на території » Під Києвом через детонацію під час експертизи загинули 4 людини 19 серпня у Петропавлівській Борщагівці, що під Києвом, в результаті вибуху у Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС загинули 4 працівники — речниця поліції Київщини Ірина Прянішнікова «Суспільному» За словами речниці, пожежа сталася у складському приміщенні. Внаслідок цього загинули чотири працівника ДНДКЦ. 19 серпня в районі Кільцевої дороги на околиці Києва пролунали вибухи. Пізніше стало відломо, що на території Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС сталася пожежа, є постраждалі.