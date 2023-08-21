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Під Києвом через детонацію під час експертизи загинули 4 людини

19 серпня у Петропавлівській Борщагівці, що під Києвом, в результаті вибуху у Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС загинули 4 працівники — речниця поліції Київщини Ірина Прянішнікова «Суспільному»

За словами речниці, пожежа сталася у складському приміщенні.

Внаслідок цього загинули чотири працівника ДНДКЦ.

19 серпня в районі Кільцевої дороги на околиці Києва пролунали вибухи.

Пізніше стало відломо, що на території Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС сталася пожежа, є постраждалі.

21 августа, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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