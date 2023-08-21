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Ми готові обміняти Бєлгород на членство України в НАТО, — Зеленський

Про це він заявив 20 серпня під час пресконференції з прем’єркою Данії Метте Фредеріксен.

Таким чином глава держави відповів на питання української журналістки, чи готова Україна заради миру та членства в Альянсі пожертвувати частиною своєї території, зокрема через можливий тиск західних партнерів.

«Обмін території? Готові обміняти Бєлгород на наше членство в НАТО», — іронічно прокоментував президент України.

Своєю чергою Фредеріксен наголосила, що вибір, чи йти на мирні переговори, повністю належить Україні.

«Я можу дуже чітко відповісти — запитання щодо майбутнього України належить саме українцям. І це вирішувати тільки Україні, коли вона буде готова сісти за перемовини», — зазначила вона.

21 августа, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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