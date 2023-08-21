Черные нотариусы: как это?

Проверочный модуль физических лиц YouControl People получил новое дополнение — информацию про адвокатские и нотариальные конторы. Это позволяет вам оперативно проверить лицензию нотариуса и убедиться в законности вашего контакта с юристом, избежав взаимодействия с мошенником. Больше информации по теме доступно по ссылке: https://youcontrol.com.ua/ru/news/perevirka-notariusiv-ta-advokativ-teper-v-youcontrol/.

Что такое «черный» нотариус?

Термин «черный» нотариус относится к незаконным или мошенническим практикам, связанным с нотариальной деятельностью. «Черные» нотариусы представляют собой лица, которые незаконно выдают нотариальные документы или занимаются другими незаконными практиками, связанными с нотариатом.

Они могут предлагать фальшивые нотариальные заверения, подделывать подписи, участвовать в мошенничестве с недвижимостью или финансовыми сделками и т. д. Все эти действия нарушают закон и могут привести к серьезным юридическим последствиям для всех, кто вступает в сделку с черным нотариусом.

Важно обратиться только к законным нотариусам, которые имеют соответствующую лицензию и действуют в рамках установленных законом полномочий. Проверка репутации и легитимности нотариуса перед взаимодействием с ним является важной мерой предосторожности для защиты ваших прав и интересов.

Во избежание неприятностей связанных с дискредитированными юристами, необходимо убедиться в актуальности их практики. Информация об этом содержится в Едином реестре нотариусов и Реестре адвокатов Украины, которые теперь включены в модуль проверки физических лиц YouControl People. Это позволяет более надежно оценивать квалификацию и репутацию юриста перед взаимодействием с ним.

Какую информацию можно получить, обратившись в реестр нотариусов Украины?

Проверка лицензии нотариуса позволит получить следующую информацию:

номер лицензии;

название нотариальной конторы или отметку «частный нотариус»;

контактный телефон и адрес.

Если нотариус удален из реестра и его деятельность прекращена, эта информация также отражается в его анкете.

При проверке адвокатской лицензии в досье YouControl People, где содержится информация из реестра адвокатов, вы найдете:

дату прохождения аттестации;

ФИО стажеров и помощников адвоката;

ФИО украинских адвокатов, сотрудничающих с иностранными;

связанные адвокатские конторы;

контактный телефон, адрес офиса, фотографии и ссылки на аккаунты в социальных сетях.

Если практика адвоката приостановлена или восстановлена, эта информация также отражается в его досье.

Что касается «черных нотариусов», вы можете не только узнать, что Министерство юстиции ограничило их доступ к реестрам из-за нарушений закона, но и понять, с какими нарушениями это связано. Во вкладке «Досье: Нотариусы» указаны даты прекращения лицензии, а во вкладке «Судебные дела» — номера и содержание дел.