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Росія під сильним тиском через атаки дронів та ракет по її території – розвідка Британії В ISW пояснили, для чого Путін їздив до Ростова » В Україні знищені ще 460 окупантів та 33 їхніх артсистеми — Генштаб Збройні сили знищили за добу 460 російських окупантів, 33 артилерійські системи та 11 броньованих машин Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.08.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 257470 (+460) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4346 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 8435 (+11) од,

артилерійських систем – 5245 (+33) од,

РСЗВ – 717 (+3) од,

засоби ППО ‒ 489 (+3) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4304 (+22),

крилаті ракети ‒ 1406 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7680 (+15) од,

спеціальна техніка ‒ 790 (+5). Дані уточнюються.