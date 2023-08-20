В ISW пояснили, для чого Путін їздив до Ростова

За звітом Інституту вивчення війни (ISW), експерти вбачають, що Володимир Путін, президент РФ, відвідав військовий штаб у місті Ростов-на-Дону, щоб продемонструвати свою владу над ситуацією в країні та російською армією.

На дев’ятнадцятому серпня в Ростові-на-Дону, глава Росії провів зустріч з керівником Генерального штабу РФ, генералом Валерієм Герасимовим, а також вищими офіцерами Південного військового округу.

За повідомленням, це перша візит Путіна до Ростова-на-Дону після подій, коли у червні 23-24 числа був захоплений цей військовий штаб спецпідрозділами Вагнера.

Аналітики Інституту наголошують, що Путін рідко відвідує райони, пов’язані з війною в Україні. Він відвідав Херсонську та Луганську області в квітні, а в березні — Маріуполь.

Вони вбачають в цьому візиті Путіна до Ростова публічний акт, яким він намагається підтримати Герасимова та його командирів, несмотря на те, що їх не вдалося придушити повстання спецпідрозділів Вагнера і досягти військових цілей, поставлених перед ними.

Експерти ISW також додають, що візит Путіна стався приблизно через два місяці після повстання і, ймовірно, має на меті подати Путіна як лідера, який контролює ситуацію в своєму режимі та армії.