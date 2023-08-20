Українці вже навчаються на шведських винищувачах Gripen

Українські льотчики вже почали участь в ознайомчому навчанні на шведських винищувачах JAS 39 Gripen, які Київ сподівається отримати — президент Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками переговорів зі шведським прем’єром Ульфом Крістерссоном, «Європейська правда»

«Літаки Gripen – це гордість Швеції. Я впевнений, що Gripen можуть зробити нашу свободу значно більш захищеною. Тестові випробування Gripen за участі українців, наших пілотів, уже почались».

Президент додав, що зі шведським прем’єром детально обговорив майбутні кроки щодо можливості відкрити тематику отримання літаків «Gripen».

«Я буду зустрічатись зі спікером парламенту, представниками парламентських сил і буду порушувати це питання як одне з ключових для захисту нашого неба», – сказав він.

Український уряд неодноразово звертався по допомогу з винищувачами до кількох країн, зокрема і Швеції. Запити були зроблені ще влітку 2022 року, а вже в лютому 2023-го український міністр оборони Олексій Резніков висловив бажання України отримати JAS 39 Gripen.

Але на «Рамштайні» в червні Резніков заявив, що Київ зосереджений насамперед на отриманні винищувачів F-16.