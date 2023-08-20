Україна отримає перші 42 винищувачі F-16 від Нідерландів

Про це він написав у телеграм.

За словами Зеленського, винищувачі точно будуть в українському небі, оскільки обговорювалась конкретика.

«F-16. Проривна домовленість. Відсьогодні вже конкретика. Будуть в українському небі. Дякую, Нідерланди! Дякую, Марку! Дякую усім, хто допомагає!», — йдеться у повідомленні.

Глава держави повідомив, що після тренування українських пілотів та інженерів Нідерланди нададуть нашій країні 42 винищувачі. Він також наголосив, що це «лише початок».

«Сьогодні робимо ще один крок на посилення повітряного щита України. F-16. Літаки, які ми використаємо, щоб тримати російських терористів подалі від українських міст і сіл. Ми з Марком Рютте домовились про кількість F-16, які будуть надані Україні – після тренування наших пілотів та інженерів. 42 літаки. І це лише початок», — пише президент.