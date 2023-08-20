У США хочуть наростити виробництво боєприпасів, щоб забезпечити ЗСУ взимку достатньою кількістю озброєння

У США планують наростити виробництво боєприпасів, щоб забезпечити Збройні сили України взимку достатньою кількістю озброєння.

Про це повідомляє видання The Washington Post.

За даними джерел видання, Пентагон планує наростити виробництво боєприпасів у надії на зниження інтенсивності боїв, однак армія РФ теж може скористатися можливою перервою для переозброєння і зведення оборонних рубежів.

“Останнім часом у ЗМІ з’явилися повідомлення про повільний наступ української армії. Зокрема, тому у США закликають Київ направити основні сили на південь, щоб прорвати російські позиції та вийти до Азовського моря, та припинити зосередження військ під Бахмутом”, – йдеться у статті.

Разом з цим у виданні Financial Times зазначають, що Україна закликала Захід передати далекобійне озброєння та авіацію для більш ефективного та швидкого наступу. Але, за словами американських чиновників, США не виробляють достатньо тактичних балістичних ракет, щоб забезпечити українську армію.