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Росія під сильним тиском через атаки дронів та ракет по її території – розвідка Британії

Росія під сильним тиском через атаки дронів та ракет по її території – розвідка Британії
Розвідувальна спільнота Міністерства оборони Великої Британії заявила, що останніми місяцями почастішали атаки дронів та ракет по території Росії, які є стратегічно важливими для України на війні — зведення британської розвідки, «Європейська правда»

У повідомленні йдеться, що «керівництво Повітряно-космічних сил (ПКС) РФ, швидше за все, перебуває під сильним тиском з метою покращення протиповітряної оборони над західною частиною Росії».

«Безпілотні літальні апарати регулярно завдають ударів по Москві. Крім того, почастішали повідомлення про ракетні удари по Росії зенітно-ракетних комплексів С-200», – вказують у розвідці.

У Міноборони уточнюють, що «ця зброя радянських часів вагою 7,5 тонн і довжиною 11 метрів знята з озброєння ППО України», однак «зараз вона, очевидно, використовується як наземна балістична ракета».

«Удари вглиб РФ є стратегічно важливими, оскільки президент Путін вдерся в Україну, майже напевно припускаючи, що це матиме незначний прямий вплив на росіян», – вказує британська розвідка.

Відомство також припускає, що «тиск, ймовірно, буде особливо сильним на начальника штабу ПКС генерал-полковника Віктора Афзалова», тоді як «головнокомандувач ПКС генерал Сергій Суровікін, як і раніше, відсутній, адже є підозра, що його затримали у зв’язку з заколотом «групи Вагнера» в червні 2023 року».

20 августа, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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