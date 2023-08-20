Піонтковський заявив, що верхівка РФ готова ліквідувати Путіна

Політолог Андрій Піонтковський, у телеінтерв’ю на каналі «Еспресо», заявив, що високопосадовці в Росії готові виключити Володимира Путіна, якщо він протиставлятиметься, проте залишається загадкою, хто саме вчинить цей крок.

Він вказав на публікацію в газеті «Moscow Times», де опубліковані розмови впливового дипломата Грема, який прибув із пропозицією компромісу. Згідно з цими даними, Крим залишився би у складі Росії, але в інших окупованих регіонах були б проведені нові референдуми. Піонтковський вважає, що така пропозиція свідчить про капітуляцію.

Політолог також поділився враженнями від своєї розмови з путінськими чиновниками, які, за його словами, заявили, що хоча вони розуміють помилку в війні та підтримують компромісний план, Путін відмовляється від такої ідеї. Це свідчить про те, що Путін змінив свою позицію після невдачі заколоту, який був пов’язаний з Евгеном Пригожиным.

Піонтковський також розглядає Пригожина як фігуру, яка пропонує більш активну військову стратегію, і вказує, що Путін боявся втратити владу, якщо б війна припинилася. Він вважає, що люди, які зустрічалися з Гремом, готові врегулювати конфлікт та, можливо, навіть відсторонити Путіна в разі його опору.