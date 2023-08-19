В ISW проаналізували успіхи українських сил у районі Роботиного

Українські війська 18 серпня продовжили наступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту та просунулися в районі Роботиного на заході Запорізької області, йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни.

Геолокаційні кадри, опубліковані 18 серпня, вказують на те, що українські війська досягли незначних успіхів на південь від селища Урожайне на кордоні Донецької та Запорізької областей, йдеться у звіті.

Геолокаційні відеоматеріали, опубліковані 17 та 18 серпня, також вказують на те, що українські війська утримують позиції на північному сході Роботиного (10 км на південь від Оріхова), повідомили в інституті.

«Ці кадри підтверджують, що нещодавні українські просування в районі Роботиного, ймовірно, були тактично важливими. За попередньою оцінкою ISW, такі просування, ймовірно, свідчать про значну деградацію російських сил, які обороняють цей район.

Російські мілблогери заявили 18 серпня, що українські сили контролюють північну частину Роботиного і проводять штурми в невизначених районах на південь і південний схід від населеного пункту після того, як російські сили «тимчасово відійшли» з самого Роботиного. Це свідчить про подальше просування українських сил у цьому районі.

Відносно швидкі українські просування, ймовірно, свідчать про те, що райони на північ від населеного пункту могли бути значно більше заміновані, ніж райони, в які зараз намагаються просунутися українські війська».